◇陸上世界選手権東京大会第5日男子やり投げ予選（2025年9月17日東京・国立競技場）男子やり投げ予選が行われ、3大会連続出場となるディーン元気（ミズノ）は77メートル01で予選敗退となり、2大会ぶりの決勝進出を逃した。1投目で77メートル01をマーク。だが、2投目と3投目で記録を伸ばせず、上位に入れなかった。「残念でした。思ったような準備ができないまま今日を迎えてしまった。現状の精いっぱい」昨冬から