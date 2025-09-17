いま大人気の任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」が欲しい人はチャンスです。ゲーム・フィギュア・DVDなどを販売する「駿河屋」は、2025年9月12日12時から21日23時59分まで、Xアカウントを使った抽選販売キャンペーン（第4回）を実施中です。マリカセットが対象対象商品は「Nintendo Switch 2本体(日本語・国内専用) マリオカート ワールド セット」です。なお、前回のキャンペーンで当選した人は応募できません。応募