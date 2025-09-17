神奈川県警察本部神奈川県警港北署は17日、横浜市内の集合住宅一室で、刃物で女性（18）を切り付けたとして、殺人未遂と住居侵入の疑いで、福島県会津若松市、無職岩沢由直容疑者（26）を再逮捕した。署によると「やっていない」と容疑を否認している。再逮捕容疑は6月13日午前1時10分ごろ、女性の部屋に侵入して刃物で切り付けた疑い。署は、2人には面識がなかったとみており、経緯を調べる。女性は左手に4週間の切り傷を負っ