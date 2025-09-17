子どもが通うかけっこ教室の月謝は7700円。いま、かけっこ教室が人気になっているそうです。【写真】かけっこ教室に「7700円」習い事に助成する自治体も世界陸上の反響が? かけっこ教室が人気の理由出水麻衣キャスター:月4回コース「7700円」のかけっこ教室。いま、かけっこ教室が人気になっているそうです。都内でかけっこ教室を開いている「KIZUNA TOKYO」の月4回コースは7700円となっていて、対象は未就学児〜小学生