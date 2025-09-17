「オリックス１−２ロッテ」（１７日、京セラドーム大阪）オリックスが競り負けた。１−１の九回、４番手でマウンドに上がったマチャドが先頭の代打・山口に左中間二塁打を浴びるなど１死三塁のピンチを招いた。代打・ソトはボテボテの投ゴロに打ち取ったが、前進して処理したマチャドのグラブトスが間に合わず野選となり、１点を勝ち越された。先発の宮城は６回を投げ７安打１失点だった。打線は０−１の六回に頓宮が１