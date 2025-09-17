メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が豪快弾で大台到達です。2年連続となる第50号ホームラン。この一打で、これまで誰も成し遂げたことのない新たな“50‐50”も達成しました。まずは先発のマウンドに立った大谷選手。2勝目をかけて挑んだ相手は、前の試合で地区優勝を決められたフィラデルフィア・フィリーズです。すると初回から、いきなり注目の対決が実現しました。打席には、ホームラン53本でナ・