１７日午後８時１０分、村上市に土砂災害警戒情報が発表されました。その後、午後８時２０分に、村上市に大雨洪水警報が発表されました。１８日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。気象庁によりますと、降り続く大雨のため、警戒対象地域の村上市では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町