透明になれる能力を持つポケモンに焦点を当てたグッズが、9月20日からポケモンセンターで、18日10時からはポケモンセンターオンラインに登場する。 （関連：【画像あり】クリアフィギュアをはじめとしたグッズ一覧） クリア素材を活用したミュウやドラパルトらのクリアフィギュア、シャワーズをかたどった製氷器が販売される。 アパレルでは、ラティアスなどが登場するTシャツやポーチが登場した