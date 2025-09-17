社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンがお金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「車は買う？ 借りる？」。カーシェアの拠点数が急増し、多くの人が利用するようになった昨今、車を買うか否かは悩ましい問題。そこで今回は、自動車ジャーナリストの吉川賢一さんに話を聞き、なんとなくイメージしにくい“車のコスト”を整理した。車の購入を迷っている人は、ぜひ参考にしてほしい！（ダイヤモン