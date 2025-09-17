ガンバ大阪は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第１節で、東方（香港）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦。３−１で快勝を収めた。優勝すれば来シーズンのACLEへの切符を手にできる今大会。スタメンには、GK東口順昭、DF半田陸、黒川圭介、三浦弦太、中谷進之介、MF安部柊斗、鈴木徳真、ファン・アラーノ、ウェルトン、FWイッサム・ジェバリ、満田誠が名を連ねた。ダニエル・ポ