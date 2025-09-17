4年目の悲願達成へ、首位・ソフトバンクを猛追する日本ハム・新庄剛志監督。2ランスクイズ、“日替わり打線”、“6番投手” など奇策を繰り出しながら勝利を積み重ねてきた。その常識を超えた采配の魅力を、新庄監督の就任初勝利を “プレゼント” した元投手の立野和明さんが語る。2021年11月4日、札幌市内でおこなわれた新庄剛志の日ハム監督就任会見には、多くのメディアが詰めかけた。そこで新監督は、「北海道日本ハムも