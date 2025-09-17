サッカーのポルトガル1部ベンフィカは17日、ブルーノ・ラジェ監督（49）の解任を発表した。16日の欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ開幕節でアゼルバイジャン勢として大会初勝利を狙った格下のカラバフにホームで2―0から3失点し、2―3の屈辱的な逆転負けを喫していた。複数の地元メディアは後任にはジョゼ・モウリーニョ氏（62）が就任する見通しになったと報じた。ポルトガル出身の同氏は2004年にポルト（ポルトガル）