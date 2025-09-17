17日午後7時半ごろ、東海道新幹線岐阜羽島―米原間の線路に人が立ち入っているのを巡回中の係員が見つけた。JR東海によると、上下線で運転を見合わせ、約1時間半後に再開した。山陽新幹線も一時見合わせた。岐阜県警垂井署は17日、線路に立ち入り運行を妨げたとして、新幹線特例法違反の疑いで無職の男（82）を現行犯逮捕した。容疑を認めている。JR東海から「線路に座っている」と110番があったという。