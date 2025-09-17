横浜市営地下鉄ブルーライン（左）と同グリーンライン横浜市交通局は１１月１日、市営地下鉄のダイヤを改正する。新型コロナウイルス禍で減少した利用者数が回復基調にあることから、朝のラッシュ時間帯の増便などで混雑緩和を図る。湘南台−あざみ野間を走るブルーラインは、平日午前７時半〜８時半ごろの運転間隔を１０秒短縮し、コロナ禍前と同様の４分３０秒とする。同時間帯の駅混雑緩和のため、乗換駅で利用者の多い戸塚