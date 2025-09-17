タレントの梅宮アンナが17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に夫の世継恭規と共に登場した。世継恭規と梅宮アンナ梅宮は、今年5月に世継との結婚を発表し、「出会って10日婚」と話題を集めた。夫婦でそろって公の場に登場するのはこの日が初めてで、梅宮は、報道陣からお互いに顔を寄せたポーズや密着したポーズを要求されると、笑顔で対応しつつ「照れるんだけど〜」と照れ笑いを