1.タキシード 白黒猫の中には、タキシードの模様を持つ猫がいます。顔と胸元とお腹に白が入ると、まるで黒いタキシードを着ているように見えるのです。その着こなしはさまざまで、タキシードのボタンを閉じている模様や、ざっくり開けている模様などがあります。 日本で「ハチワレ」と呼ばれる模様もタキシード模様のひとつ。他にも、足先にも白が入って靴下のように見える模様や、口元の