東京世界陸上第5日陸上の世界選手権東京大会第5日が17日、国立競技場で行われた。男子200メートル予選5組に注目の新星、17歳のガウト・ガウト（オーストラリア）が登場。20秒23（向かい風0.1メートル）の3着で準決勝に進んだ。17歳の超逸材がベールを脱いだ。世界陸上デビューとなったガウトには、スタート前から大歓声が降り注ぐ。予選5組で3着。19秒84と激走したレベル（ジャマイカ）には及ばなかったが、着順で18日の準決勝