東京世界陸上第5日陸上の世界選手権東京大会第5日が17日、国立競技場で行われた。男子200メートル予選に、4連覇を狙うノア・ライルズ（米国）が登場。19秒99で4組1着となり、準決勝に進出した。銅メダルを獲得した男子100メートルでは「ドラゴンボール」や「呪術廻戦」といった日本の人気アニメのポーズを決めてきたライルズ。この日は「ドラゴンボール」孫悟空の瞬間移動と見られるポーズを決めた。19秒99の1着で順当に18日