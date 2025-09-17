カルモアは、2025年9月25日(木)〜28日(日)、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展します。 カルモア「空間のにおい」 ・日程：2025年9月25日(木)〜28日(日)・会場：幕張メッセ ホール9「ゲーミングライフスタイルコーナー」・ブース位置：09-C35・展示内容：空気環境比較体験ブース、機能性フレグランス「Short Booster」、酸素クラスター脱臭装置「Levion」、ノベルティの配布など&#160