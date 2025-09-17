MONO PLUSは、Kickstarterで総額5,200万円以上の支援を集めた話題のチタンギミックペン「Mezmopen」の先行発売プロジェクトを、2025年9月12日(金)正午12時より応援購入サービス「Makuake」で開始しました。 MONO PLUS「Mezmopen」 ■予約販売期間2025年9月12日(金)12:00〜2025年10月30日(木)ペンの重量：アルミニウムペン ：26.5グラムチタン(グレード5)ペン：33.5グラムサイズ：直径10mm、全長130mm、折りたたみ時7