SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ¹âÈª½¼´õËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³¤À¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºî