◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―１ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）中日は、今季２４度目の完封負けで２連敗。借金は今季ワーストとなる１５に膨らんだ。打線のつながりを欠いた。ＤｅＮＡの先発・東を前に、６回まで散発２安打と苦戦した。０―１の７回に、先頭の細川が中堅への二塁打で同点のチャンスを作ったが、福永、山本、ボスラーが３者連続空振り三振。一度も三塁を踏めなかった。先発・金丸は、７回４安打１失