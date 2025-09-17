◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）日本ハムの伊藤大海投手が７回９９球、６安打２失点で降板した。リーグ最多の１４勝右腕は、球団では１９年・有原以来、自身キャリアハイとなる１５勝目を狙ったが次戦にお預けとなった。アクシデントもあった。１―１の４回無死、黒川の強烈なピッチャー返しが左足つま先付近を直撃。一時ベンチ裏で治療を行った。再びマウンドに上がったが、１死一、二塁のピンチを招き