◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人の先発・戸郷翔征投手が６回まで投げ４安打２失点、１２２球の熱投で７勝目の権利を持って降板した。戸郷は初回に２点を奪われたが３、４、５回とヒットを許さず好投。６回は先頭のオスナ内野手に右翼線二塁打。投球数が１００球を超え、北村恵吾内野手にはファウルで粘られ四球を与え無死一、二塁とされたが、古賀優大捕手の送りバントは捕飛となり、岩田幸宏外野