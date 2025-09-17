鍛え抜かれたボディが眩しい水着姿に、ファンも釘付け。豪快かつセクシーな姿の投稿は「ゴージャス」「圧倒的」と称賛が相次ぎ、リングでは見せない一面が大反響を呼んでいる。【映像】ムキムキ小柄女子、水着姿の“限界突破ボディ”WWEの第3ブランドNXT所属のジョーディン・グレイスが自身のXを更新し、圧倒的な“肉体美”をアピールした。リングでは見せない水着姿での豪快かつセクシーなショットを披露し、その撮影舞台裏を