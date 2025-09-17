【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 2−1 マルセイユ（日本時間9月17日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】敵将憤慨！「物議を醸すPK判定」の瞬間 物議を醸すPK判定にマルセイユのロベルト・デ・ゼルビ監督が噛み付いた。マルセイユは日本時間9月17日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ1節でレアル・マドリードと対戦。22分にMFティモシー・ウェアが先制点を奪ったが、28分と81分にFWキリアン・エンバ