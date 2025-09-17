◇陸上世界選手権(17日、東京・国立競技場)女子200m予選が17日に行われ、井戸アビゲイル風果選手が22秒98で5組5着。タイムで上位に入り準決勝進出となりました。レース直後、組3着以内に入れなかった井戸選手は不安の表情を見せ、「前半はいけたかなと思ったんですけど、後半リズムキープが厳しかったと思っています。次(準決勝進出)があればしっかりタイムをあげて決勝を狙える記録へつなげたい」と悔しさを語りました。そして約5