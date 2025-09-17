＜大相撲九月場所＞◇四日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】力士本人に「激似」イラスト化粧まわし幕内土俵入りで人気力士の“激似”イラスト化粧まわしが注目を集める場面があった。あまりの迫力と出来栄えに「絵師はどなたですか」「カッコよか」と目を奪われるファンが相次いだ。大相撲九月場所四日目。西方幕内力士の土俵入りで、元関脇の幕内優勝経験者、前頭十枚目・大栄翔（追手風）の化粧まわしが反響を呼んだ。先