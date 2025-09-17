プロ初勝利を挙げ、吉井監督（右）と記念撮影に応じるロッテ・広池＝京セラドームロッテが連敗を3で止めた。九回1死三塁から、代打ソトの投ゴロの間に勝ち越した。石川柊が7回1失点と好投し、八回に投げた2番手の広池が初勝利。オリックスの得点は頓宮のソロのみで、抑えのマチャドは6敗目を喫した。オリックス戦に先発したロッテ・石川柊＝京セラドーム