【北京共同】中国国家統計局は17日、8月の若年層（16〜24歳）の失業率が都市部で18.9％だったと発表した。学生を除く算出方法を採用した2023年12月以降で最悪の水準となった。大学など学校卒業後に就職できないケースが増えているとみられる。7月から1.1ポイント上昇し、これまで最も高かった24年8月の18.8％を上回った。25〜29歳の失業率は7.2％、30〜59歳は3.9％だった。都市部の16〜24歳の失業率は、学生を含めて算出して