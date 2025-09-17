福島県会津若松市のパチンコ店で8月、現金約2670万円が盗まれた事件で、県警は17日までに、窃盗や盗品等運搬などの疑いで東京、宮城、埼玉の男5人を逮捕した。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の可能性があり、県警はこれまで実行役とみられる男3人を逮捕。今回の5人は現金の運搬役などとみて全容解明を進める。5人は東京都豊島区の会社役員佐々木綾哉容疑者（25）ら。事件は8月12日午前1時50分ごろ、パチンコ店「ビックつ