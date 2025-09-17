¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼9 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê9·î16Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«50¹æ¡¢ÃåÃÆ¤Þ¤ÇÌó6ÉÃ¤Î°Û¼¡¸µ¸÷·Ê³ÑÅÙ37ÅÙ¡¢ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½6ÉÃ¡£¤½¤ÎÇòµå¤òÃ¯¤â¤¬¸«¾å¤²Â³¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿2Ç¯Ï¢Â³¤Î50¹æ¤Ï¡¢µå¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤ë¡È¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î2ÈÖ¼ê¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ4ÂÇÀÊÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î2