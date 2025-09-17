NHKは17日、大みそかの毎年恒例「NHK紅白歌合戦」を今年も放送すると発表した。山名啓雄メディア総局長は定例会見で「楽しんでもらえる、希望あふれる紅白を届けしたい」と意気込んだ。出場歌手などはその年の活躍や企画内容を見て選定し、決まり次第発表する。来春で活動終了する嵐の出場について問われると「出場歌手はこれから決まるので。私はそういうことを答える立場にない」と話すにとどめた。