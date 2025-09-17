松坂屋名古屋店で9月17日、『バウムクーヘン博覧会』が始まりました。「サンリオ」キャラクターの型抜きバウムや、味も見た目もスイカのバウム。47都道府県から集まったバウムクーヘンは300種類以上です。通常はネットのみの販売限定で数分で売り切れてしまうという「幻のバウム」も出店していて、店頭には行列ができていました。メロンパンのような外側のサクサク食感が人気です。揚げたてのバウムに塩キ