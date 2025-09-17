鹿島アントラーズは17日、アカデミーの練習環境拡充を目指し、クラウドファンディング「アントラーズの未来をみんなで 2025」をホームタウンの茨城県潮来市と共同で開始した。目標金額は5000万円。期間は12月16日までとなっている。支援者への返礼品としてはユースとトップチームの特別試合観戦チケットや、選手サイン入りグッズなどが用意されている。鹿島はアカデミーから過去に鈴木優磨や船橋佑などのトッププレイヤーを輩出。