クリスタルパレスはリーグカップ3回戦で2部ミルウォールと対戦し、1-1で迎えたPK戦を4-2で制して16強入りを決めた。日本代表MF鎌田大地はダブルボランチの一端を担いフル出場を果たしている。今季開幕戦のリバプールとのコミュニティー・シールドで膝を痛め、公式戦3試合を欠場していた鎌田。その後復帰を果たすと、ここまで4試合連続で先発に名を連ね、着実に存在感を取り戻している。迎えたミルウォール戦では、試合は90分を終え