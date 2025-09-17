報知盃の第６２回東京記念・Ｓ２は１７日、大井競馬場でステイヤー１４頭が２４００メートルを争った。３番人気のマルカンラニが直線で抜け出し、グロリアムンディに５馬身差をつけて圧勝。デビュー２０年目の松崎正泰騎手（４７）とともに重賞初制覇を達成した。５着馬までに埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３（１０月２９日、浦和）への優先出走権が与えられた。優勝馬の関係者には報知新聞社ビジネス局・永山一規局長から報知盃が贈られた