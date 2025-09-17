◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選が行われ、１００メートルで銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）が登場。４組トップの１９秒９９、圧巻の走りで予選を突破した。大の「アニメ好き」で知られるライルズ。１００メートル決勝では、スタート前の選手紹介で、漫画「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空による技「元気玉」で「オラに元気を分けてくれ」とでもいうようなポーズで会場を盛り上げ