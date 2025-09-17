７日に韓国ソウル競馬場で行われたコリアＣ・Ｇ３を優勝したディクテオンの優勝報告会が１７日、大井競馬９Ｒ終了後に賞典台で行われた。地方所属馬初の海外ダートグレード競走制覇という快挙に、矢野貴之騎手は「陣営の仕上げが素晴らしく、勝ちたいという思いが伝わってきた。３コーナー過ぎで勝てそうと思った時はドキドキした。ファンの応援が力になった」と感謝した。勝利を決めた瞬間に関係者と抱き合って喜んだという荒