◆イースタン・リーグ西武―巨人（１７日・ベルーナドーム）巨人の又木鉄平投手がプロ初登板の地で好投を披露した。イースタン西武戦に先発で登板した左腕は、６回３安打無失点、４奪三振の内容。「リズムが悪く、無駄な四球を出してしまった。課題にしているストレートの強さと変化球の精度も、課題が残る内容だった。０点に抑えましたが、まだまだレベルアップしないといけない」とコメントした。又木はプロ１年目の２４