■東京2025世界陸上競技選手権大会（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200mの予選が行われ、この種目で初出場の水久保漱至（26、宮崎県スポ協）が20秒51（−0.3m）の今季自己ベストも組7着で、タイムでも拾われず予選敗退となった。3組9レーンの水久保は、スタートがフライングでやり直しとなる中、勢いよく飛び出したが、後半に追い上げられず20秒51の7着。組3着以内とタイム上位6人