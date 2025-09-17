お笑いコンビ「笑い飯」の西田幸治（51）が17日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。息子のエピソードを明かした。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。西田が出演する番組を見ながら「これ父ちゃん？」と聞いてくる息子。「違うやつでも言う」と別人と間違えていることがあるといい「多いのはパンサーの菅」と明かした。