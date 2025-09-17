◆パ・リーグオリックス１―２ロッテ（１７日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を落とし、最下位・ロッテに痛恨の１敗を喫した。誤算だったのは、９回に登板した守護神・マチャドだ。先頭の山口に左中間二塁打を浴びると、佐藤の投前犠打で１死三塁。続く代打・ソトの投ゴロを本塁に送球したが野選となり、まさかの形で決勝点を献上した。マチャドは１３日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）でも敗戦投手になっており、