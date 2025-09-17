陸上・世界選手権（１７日・国立競技場）――１１月のデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）に出場する陸上の日本代表が、１００メートルのエキシビションレースに登場した。事前に手話での応援方法が観客に紹介され、選手が力強い走りを見せると、両手を上げてひらひらする「拍手」が送られた。２０２２年デフリンピック金メダリストの佐々木琢磨（仙台大職）は「この景色を見られて、すごくうれしい。世界一を目指して、