【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧に向けて本格化させた地上作戦で、ガザの保健当局は、ガザ市周辺で１６日夜までに９３人、１７日昼までにさらに３２人の計１２５人が殺害されたと発表した。国連が「ジェノサイド（集団殺害）」と非難する中で、イスラエルは作戦を強行している。軍によると、ガザ市には２個師団が侵攻し、数日以内にさらに１個師団が