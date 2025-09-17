フライングディスク競技の日本一を決める大会が水俣市で開かれました。大会には海外のトップ選手を含む84人が出場、熊本県からは、3年前の大会で総合優勝を飾った横田浩選手など10人が参加しました。 選手たちは7つの種目でダイナミックさや華麗さなど競いました。水俣市ではこれまでにもフライングディスク競技の大会が開催されていて、市はディスクスポーツの聖地を目指しています。