Ｍ―１グランプリ公式アカウントは１７日、インスタライブでこの日行われた「Ｍ―１グランプリ２０２５」予選１回戦の合格者を発表した。作家で日本保守党代表の百田尚樹参院議員と豆谷和男氏のコンビ「代表と秘書」が１回戦を突破し、さらには「ナイスアマチュア賞」を受賞した。百田氏と豆谷氏は先月、コンビを結成し、Ｍ―１予選に参加し、この日、予選会が行われていた。合格発表会の司会をつとめた「しましまんず」は「白