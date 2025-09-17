幼稚園児の息子と公園で遊ぶ日常の中で出会った、気さくで優しいママ友。初めはご近所同士の心強い存在として距離を縮めていったけれど、ある出来事をきっかけに「少し違和感のある人かもしれない」と感じ始める──。子ども同士のトラブルや些細なやりとりを通じて、ママ友関係の難しさが浮かび上がっていきます。信頼と不安が交錯する新しい人間関係の始まりを描きます。『ママ友に執着された親子』をごらんください。 幼稚園