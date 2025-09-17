世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁が17日、捜査当局の聴取のために出頭しました。尹錫悦前政権と教団をめぐる疑惑の全容解明につながるのでしょうか。◇◇◇17日朝、韓国・ソウルに詰めかけた報道陣。記者「いま黒い車が建物の前に到着しました」乗っていた女性は世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”のトップ、韓鶴子総裁です。韓鶴子総裁「（Q.金建希氏にバッグを贈りましたか？）雨が