荷物の「置き配」のため、配達員がオートロックを解錠できるサービス。国土交通省は、さらに使いやすくなるよう後押しする方針ですが、「不安」「賛成」さまざまな声が上がっています。◇◇◇街の人に聞きました。宅配便の荷物、どうやって受け取っていますか？オートロックマンション在住の主婦（30代）「週に1回くらい通販使うけど毎回、置き配。玄関まで取りに行くのも大変。インターホン鳴らされるのもイヤなので